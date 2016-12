10 febbraio 2014 Botafogo, un tifoso per la pelle: 69 anni e 83 tattoo Delneri Martins Viana, un ex soldato 69enne, si è tatuto gran parte del corpo per la sua squadra del cuore Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - Delneri Martins Viana, un ex soldato 69enne, si è tatuato gran parte del corpo per il Botafogo. In tutto ha 83 tatuaggi dedicati alla squadra bianconera. Chissà come avrà preso l'addio di Seedorf...