Borussia Dortmund contro i tifosi nazisti

18:47 - Il Borussia Dortmund ha dichiarato apertamente guerra agli ultras nazisti. Il club tedesco deve da tempo far fronte a frange estremiste dei suoi supporters e le iniziative avverse al nazismo non mancano dalle parti del Signal Iduna Park. L'ultima di queste è il video nel quale vengono presi in giro gesti e simbologie naziste nella campagna intitolata "Borussia unito. Insieme contro il razzismo". "Calcio e nazisti non si mescolano bene insieme", è il messaggio finale di una campagna che sta riscontrando molti consensi sia in Germania, sia oltre i confini tedeschi.