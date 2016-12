18 giugno 2014 Biabiany, Zaza, Berardi: ecco le comproprietà più calde C'è tempo fino a venerdì 20 giugno alle 20.30 per trovare gli accordi, poi si va alle buste: in bilico oltre 200 giocatori, vediamo i casi più scottanti Tweet google 0 Invia ad un amico

08:59 - Comproprietà al capolinea, ma non per questo con pochi motivi di interesse: nell'elenco delle compartecipazioni pubblicato dalla Lega Calcio di Serie A spiccano nomi di primo livello come Biabiany, Berardi, Gabbiadini o Zaza (giusto per fare qualche nome) che possono spostare gli equilibri del prossimo campionato. I club avranno tempo fino al 20 giugno alle 20.30 per trovare gli accordi sul futuro degli oltre 200 calciatori al momento in regime di comproprietà. Poi, laddove non dovessero esserci le strette di mano, ci si affiderà alla roulette delle buste.

E' utile ricordare che la comproprietà è un istituto cancellato lo scorso 27 maggio dal Consiglio federale della Figc, che si è così allineato ai parametri europei (la comproprietà esiste ed è esistita solo in Italia). Per questo ultimo giro, oltre naturalmente a trovare gli accordi per le risoluzioni consensuali, alle società sarà consentito di rinnovare le comproprietà solo per una stagione.



Alcuni casi, quelli più importanti riguardano Cuadrado, Candreva e Poli, sono già stati risolti, altri sono in via di definizione (Sorensen, Isla, Cigarini), ma moltissimi sono ancora in bilico, vediamo quali... (FOTO)