Berlusconi: "Il Milan? Ci rimetto 50 mln l'anno"

18:08 - "Il Milan mi costa cinquanta milioni di euro l'anno". Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi in cui sottolineava la necessità di tornare ad occuparsi del suo club per risollevarne le sorti, Silvio Berlusconi torna a parlare della società rossonera a margine di un incontro tenutosi ieri sera a Palazzo Grazioli. L'ex Cavaliere avrebbe chiesto ai parlamentari marchigiani presenti alla riunione di partito: "Chi di voi tifa Milan?". "Presidente faccia qualcosa, dispiace che una squadra così importante si trovi in questa situazione", è stato l'appello di uno dei milanisti. Pronta la replica di Berlusconi: "A te dispiace? Figurati quanto dispiace a me, che ogni anno ci rimetto 50 milioni".