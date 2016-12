Berardi show, con un poker schianta il Milan

22:51 - Adesso è ufficiale, è nata una stella e si chiama Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo, classe '94, si è regalato una serata da sogno nel posticipo dell'ultima giornata del girone d'andata segnando un incredibile poker al Milan. Senso del gol e rapidità nel primo gol, coordinazione e doti atletiche nel secondo, velocità e cinismo nella rete del sorpasso (il Milan conduceva 2-0) e opportunismo e precisione nella marcatura che chiude la gara e fa esplodere il Mapei Stadium. Dopo la tripletta del Ferraris, l'attaccante di proprietà della Juve vive un'altra serata da fenomeno e tocca quota 11 gol in Serie A. Non male per essere la stagione del debutto...