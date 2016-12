Benfica, Garay con la bocca spaccata

14:14 - Non è stato un grande risveglio per Ezequiel Garay, difensore del Benfica (ed ex Real Madrid). Durante gli ultimi minuti concitati del match con la Juventus, i tacchetti di Pogba gli sono finiti sul volto. Il risultato della scarpata ora è visibile anche su Instagram, dove il compagno Andrè Gomes ha pubblicato una foto dell'argentino con il labbro gonfio e un cerotto protettivo: "l ragazzo ha preso un calcio in bocca, ma diciamo che così è più bello" ha commentato con un filo di sarcasmo Gomes.