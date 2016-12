20:59 - In attesa che il calciomercato gli consegni una nuova squadra, Nicklas Bendtner, ex attaccante della Juventus che si è fatto notare a Torino più per la vita fuori dal campo che per i gol segnati (zero in 11 partite), si concede un po' di relax e una tintarella quasi integrale. L'attaccante infatti ha postato sul proprio profilo Instagram una sua foto mentre si fa baciare dal sole integralmente con la sola eccezione delle parti intime, protette dal reggiseno della fidanzata Julie Zangengerg.

"Ricorda di proteggerti dal sole" ha commentato per accompagnare la foto l'attaccante danese, che è ancora in cerca di una squadra. Per lui si è parlato di un interessamento dell'Eintracht Francoforte, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Premier League, dove nell'ultima stagione ha giocato con l'Arsenal.