Beccalossi: "Sto con Mancini, spero sia lui il prossimo ct"

Evaristo Beccalossi per tutti il Becca. Forse anche perchè le 10 lettere del suo cognome sono troppe per qualsiasi titolista. Becca è più semplice ed immediato. Genio e sregolatezza, fisico da impiegato, corsa da dopolavorista ma talento d'eccezione. Mai convocato in Nazionale. Mai. Ma quella era l'Italia del Vecio e del blocco Juve. Il suo carattere ed il suo talento forse non si adeguavano a quel contesto. Poco male, anche perchè Evaristo ha saputo deliziare, non lo ha fatto in maglia azzurra, ma sicuramente l'ha fatto in maglia nerazzurra.



Che Mondiali sono stati?

Ho avuto una buona impressione dello spettacolo che ci hanno offerto le squadre impegnate. Nonostante il clima credo che abbiamo visto un ottimo spettacolo e questo dimostra che le nazionali hanno saputo programmare bene anche il lavoro fisico.



Cosa vedremo nella prossima settimana?

Tutto va nella direzione di una finale Brasile-Argentina. Peccato che non ci sia Neymar anche perchè sarebbe stata una bella sfida.



La sorpresa di questa edizione e delusione?

La Colombia mi è piaciuta molto: ottima squadra ed ottime individualità. James Rodriguez è impressionante. L'Italia e l'Inghilterra sono state le delusioni. La Spagna ha sbagliato qualcosa, ma credo che con quei giocatori che ha a disposizione non sia finito un ciclo. In Brasile si vedono gesti belli a livello di cultura sportiva: David Luiz che consola Rodriguez è un'immagine bellissima, la vera essenza dello sport.



L’Argentina si affida a Messi, ma poi ha colpito con Higuain…

Per Messi questo è il mondiale della consacrazione. Dopo gli exploit con il Barcellona tutti lo aspettavano al varco. Adesso credo che non si possa più discutere, lui fa la differenza e lo si vede in campo. In più l’Argentina non è solo lui, ma è molto di più. Il gol di Higuain contro il Belgio è la dimostrazione che Sabella ha una rosa di campioni



Cosa ti ha impressionato dell’Olanda?

Può far bene ed arrivare anche fino in fondo. Gli Orange anche se a fatica si sono sbarazzati del Costarica, ma è giusto che siano andati loro in semifinale. L'Olanda ha due tre giocatori di grande valore che hanno qualità per ribaltare in maniera molto veloce il gioco, e questo credo sia la forza maggiore degli uomini di Van Gaal che comunque durante tutto questo Mondiale si è dimostrato genio assoluto.



La solita certezza la Germania in semifinale…

Solita e solida Germania, sono "tosti" ed arrivano sempre fino in fondo, in senso sportivo sono una vera e propria macchina da guerra. Però per la finale vedo sempre favorito Il Brasile anche senza Neymar.



Il Brasile senza Neymar dove può arrivare?

Avranno anche la pressione, ma hanno sempre quei colpi lì che ti cambiano in un momento la storia della partita. Per me il calcio è fantasia e nelle difficoltà la fantasia serve, il colpo ti risolve la situazione al di là della presenza in campo di Nemayr i verdeoro hanno campioni dal talento assoluto.



Il Belgio è la squadra rivelazione?

A livello tattico sono la sorpresa, insieme alla Francia mi hanno impressionato per il loro rigore tattico. Poi mi è piaciuto il cambio generazionale, hanno fatto vedere grosse novità. Sono la dimostrazione che tramite l'organizzazione nessun traguardo è precluso.



Quale il futuro della nostra Nazionale?

Per ora un futuro molto incerto. Non si sa ancora chi sarà il presidente e chi il ct. Regna l'incertezza. Se spettasse a me scegliere tra i papabili non avrei dubbi: sto con Mancini e mi auguro che abbia questa chanche perchè se la merita. Per me è bravo e preparato ed ha il pedigree giusto. I miei due preferiti sono lui ed Ancelotti. Ma credo che Carletto non lascerà il Real per accettare la Nazionale. Il Mancio è bravissimo, ha esperienza per poter ripartirte con un nuovo progetto. Speriamo bene, perchè abbiamo l'esigenza di ripartire subito con il nostro movimento