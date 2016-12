Bayern Monaco, la curva contro l'omofobia: "Il calcio è tutto, anche gay"

17:25 - Campioni d'Europa e maestri di diritti civili. I tifosi del Bayern Monaco si sono schierati apertamente contro l'omofobia e la discriminazione razziale e per una volta dagli stadi del calcio, invece di violenze e cori offensivi, è arrivato un messaggio positivo. Durante la partita contro l'Eintracht Francoforte all'Allianz Arena, la curva dei bavaresi ha dedicato una gigantesca coreografia a Kurt Landauer, ex presidente ebreo della società perseguitato dai nazisti, e poi ha esposto uno striscione con scritto: “Fußball ist alles, auch schwul” (Il calcio è tutto, anche gay).

Con questa presa di posizione, la curva del Bayern si schiera al fianco dei tifosi del Fortuna Düsseldorf, storico club tedesco vincitore di un campionato nazionale negli anni trenta e attualmente militante in serie B, che hanno fatto della lotta all’omofobia la propria campagna. Da qualche tempo, infatti, il Düsseldorf è stato eletto squadra del “Warm Up 95″, un’organizzazione che si batte contro l’omofobia: l’intesa raggiunta tra gli attivisti e la parte più calda del tifo biancorosso ha permesso di avviare una vera e propria campagna di sensibilizzazione sugli spalti mediante striscioni, filmati, t-shirt e opere di volantinaggio.

Come ha spiegato a Metro World News Dirk Middeldorf, fondatore della rete Queer Football Fans, “la chiave è avere degli alleati. Non importano le regole, l’importante è convincere le persone”.



Altrove in Europa, però, le cose vanno diversamente. L’esempio tedesco ha sì ispirato qualche gruppo analogo tra i supporter di Barcellona, Arsenal e Liverpool (proprio i Reds, così come la nazionale olandese, hanno preso ufficialmente posizione sul tema aderendo al gay-pride), ma in Italia, e soprattutto nell'est europeo, non si vede ancora niente del genere. L’omofobia e il razzismo sono anzi temi portanti per le tifoserie più militanti e indicativo è un recente sondaggio citato da Metro World News, secondo cui il 70 per cento dei tifosi, in Europa, sente abitualmente cori anti-gay durante le partite di calcio.