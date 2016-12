Basket, Giochi Asiatici: niente Hijab, la Nazionale del Qatar dà forfait

16:25 - La nazionale femminile di basket del Qatar ha deciso di rinunciare alla partecipazione dei Giochi Asiatici in corso in Corea del Sud. Alla base del gesto, la decisione dell'organizzazione coreana di vietare alle atlete di indossare il hijab, il velo islamico che le qatariote indossano anche in partita. Proprio qualche giorno fa la Fiba aveva emanato una direttiva in cui veniva ammesso l'uso di copricapi durante un match. La Corea ha detto no.

Incredule e allibite le cestiste asiatiche hanno abbandonato il campo prima dell'inizio della sfida contro la Mongolia, una volta appresa l'impossibilità di giocare con il velo: "Prima di arrivare in Corea - ha dichiarato Amal Mohamed Awad, una delle giocatrici - ci è stato comunicato che avremmo potuto giocare indossando il hijab, peccato che oggi gli organizzatori ci abbiamo negato il permesso di farlo. Noi non toglieremo il velo, è una mancanza di rispetto verso la nostra religione ed è per questo che diamo forfait. Non c'è motivo per cui non possiamo indossarlo". Il forfait del Qatar è solo l'ultimo spiacevole avvenimento di questi Giochi Asiatici dopo i casi di salmonella e di altri batteri presenti nei pranzi degli atleti.