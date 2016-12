Bart e Homer Simpson, gli ultimi colpi del Milan

10:15 - Due importanti colpi di mercato per il Milan: si tratta dei celebri Bart e Homer Simpson, che nell'intervallo del match con la Juve, sono scesi sul prato di San Siro per festeggiare il loro 25° anno di vita. Si tratta, in realtà, di un accordo commerciale stiupulato fra il club rossonero e la Fox, che vuole unire la grande visibilità e la simpatia di una property longeva e di successo con AC Milan, uno dei più amati e seguiti club di calcio in Italia e nel mondo. Nei mesi scorsi altre squadre famose hanno aderito a questa iniziativa fra cui il Barcelona, il Chelsea, lo Zenit Saint Petersburg, il Corinthians and il Boca Juniors.