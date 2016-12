Barcellona: Messi a 371 gol, mai nessuno come lui

20:08 - Già recordman per le reti in gare ufficiali segnate con la maglia del Barcellona, Lionel Messi (27 anni il prossimo giugno) contro l'Osasuna ha realizzato i gol numero 369, 370 e 371 con la maglia azulgrana (amichevoli comprese), superando così Paulino Alcantara come miglior marcatore nella storia del prestigioso club spagnolo. Nato nelle Filippine, Alcantara con il Barcellona aveva segnato 369 reti in 357 partite tra il 1912 ed il 1927.

Nel marzo 2012, la Pulce aveva tagliato il traguardo di miglior marcatore in incontri ufficiali nella storia del Barcellona, superando Cesar Rodriguez e i suoi 232 gol negli anni 1940-'50. Prossimo obiettivo di Messi, oltre al Mondiale da provare a vincere da protagonista in Brasile, divenire il miglior marcatore nella storia del campionato spagnolo. L'argentino ora è terzo a quota 233 e ha già messo nel mirino il messicano Hugo Sanchez (234), secondo. Il numero 10 inoltre, se non lascerà i blaugrana in estate, può senz'altro ambire al primo posto del podio, dove c'e' il mitico Telmo Zarra (con 251 reti).

Per la cronaca Barcellona-Osasuna è terminata 7-0: alla tripletta di Messi si sono aggiunte le reti di Sanchez, Iniesta, Tello e Pedro.