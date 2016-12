Bandiera palestinese in campo, rissa tra tifosi e giocatori del Maccabi

13:37 - Un pomeriggio di sport trasformato in un inferno. L’amichevole di Bischofshofen, in Austria, tra i francesi del Lille (ex squadra del tecnico della Roma Rudi Garcia) e gli israeliani del Maccabi Haifa ha avuto un epilogo a dir poco inaspettato: partita sospesa definitivamente al 40' del secondo tempo da un’invasione di campo "politica". Alcuni manifestanti pro Palestina hanno deciso di entrare sul terreno di gioco scatenando una rissa con i giocatori israeliani. Scene che non hanno nulla a che fare con lo sport e che hanno sconvolto il pubblico presente, che ha abbandonato immediatamente gli spalti.

Un’invasione che ha colto di sorpresa anche i pochi poliziotti presenti per un match del tutto anonimo in vista del debutto del Lille, tra una settimana, nei preliminari di Champions League. La squadra francese era già sul 2-0 con reti di Mendes e dell’ex giallorosso Kjaer. Poi all’improvviso un gruppo di ragazzi con bandiere palestinesi ha fatto irruzione in campo. La reazione di alcuni giocatori del Maccabi ha scatenato una vera e propria maxi rissa, con pugni e calci volanti, sotto gli occhi stupefatti dei giocatori francesi. Solo l’intervento degli addetti alla sicurezza è riuscito, a fatica, a riportare la situazione alla normalità.