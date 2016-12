13 marzo 2014 Balotelli, spogliatoio spaccato: mezza rissa al Calderon Duro scontro di Supermario con alcuni compagni dopo il ko in Champions: ora è un problema per il gruppo Tweet google 0 Invia ad un amico

17:20 - Aria pesante al Milan per Balotelli. Dopo la sconfitta in Champions con l'Atletico, i muri del Vicente Calderon hanno tremato. E non solo per le urla della squadra di Simeone, ma anche per un duro scontro negli spogliatoi tra Supermario e alcuni compagni, stanchi dell'atteggiamento dell'attaccante. Qualcuno ha parlato anche di una mezza rissa, ma non ci sono conferme. Diverso anche l'atteggiamento del gruppo all'arrivo in aeroporto: senatori abbattuti, Balo e Rami su di giri.

Si complica, dunque, la posizione di Balotelli all'interno della squadra. L'ennesima prestazione sottotono, ma soprattutto l'atteggiamento indolente dell'attaccante rossonero hanno rotto lo spogliatoio. In campo sono volate parole grosse. E non solo, a quanto pare. Una volta rientrati nella "pancia" del Calderon, infatti, alcuni senatori rossoneri pare abbiano avuto un acceso faccia a faccia con Mario. Qualcuno parla di una mezza rissa, altri di un semplice chiarimento.



Di sicuro c'è che anche Seedorf sembra aver cambiato atteggiamento con Supermario, stigmatizzando senza scuse il suo rendimento. E non è tutto qui. A confermare la tensione nel gruppo, ci ha pensato l'arrivo in aeroporto dopo il ko in Champions e la conseguente contestazione dei tifosi. Da una parte Montolivo, Abbiati, De Sciglio, Bonera, Abate e Poli abbattuti, dall'altra Balotelli, Rami, Taarabt e De Jong a scherzare come se non fosse successo nulla. Piccoli segnali che raccontano molto.