Balotelli, Ferrari multata a Legnano

La Ferrari di Mario Balotelli è stata pizzicata davanti alla biblioteca di Legnano mentre era parcheggiata in uno spazio riservato ai disabili. Sul parabrezza dell'auto, come documentato dalla foto pubblicata sulla pagina Facebook "Questa è Legnano", sembra esserci una multa per l'infrazione, anche se non è dato sapere chi ci fosse alla guida. In ogni caso, la targa (oscurata per motivi di privacy) non mente: quella Rossa è certamente di SuperMario.