Balotelli cuore d'oro: maxi donazione per ricostruire il canile

16:17 - Niente gol, pazzie o gossip. Questa volta Balotelli è finito sulle prime pagine dei quotidiani inglesi per un bel gesto. Secondo quanto riporta il "Manchester Evening News", SuperMario avrebbe fatto una donazione a cinque zeri a favore del canile di Manchester, mezzo distrutto da un incendio doloso. L'ex attaccante rossonero conosce molto bene la struttura che ospita gli animali alle porte della città. Ai tempi del City, infatti, aveva fatto spesso volontariato presso il canile senza che la notizia fosse mai stata diffusa. "Mario ama tantissimo i cani e ne possiede uno - ha spiegato la portavoce del canile, Jane Smith -. Di fatto non possiamo confermare che sia stato lui a fare la donazione, ma lo conosciamo tutti come un grande amante dei cani e quindi potrebbe essere". Ma in Inghilterra sono certi: dietro la donazione c'è Balo.