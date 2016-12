25 settembre 2014 Balotelli cambia look, Barton lo attacca su Twitter Il centrocampista del Qpr sul calciatore italiano: "Tutti lo lodano ma non riuscirà mai a sostituire un fenomeno come Suarez" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:26 - Nuovo colpo di testa per Mario Balotelli, che ha postato su Instagram la foto del suo nuovo taglio di capelli: una cresta bionda con trame giallo-nere sul lato sinistro e... il Liver Bird su quello destro. Si tratta dell'uccello mitologico che compare sullo stemma dei Reds e che è anche il simbolo della città di Liverpool. Intanto su un altro social, Twitter, Joey Barton è entrato in tackle sull'attaccante del Liverpool, definendolo una sorta di bluff: "Balotelli è sopravvalutato, la gente adesso si sta rendendo conto quanto fosse forte Luis Suarez. Come si può sostituire un giocatore come lui? Certamente non con Mario Balotelli" ha scritto il centrocampista del Qpr.