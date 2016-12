Azzurro e total white, l'Inter cambia volto

15:37 - In attesa di una comunicazione ufficiale da parte del club, sul web circolano le maglie dell'Inter per la stagione 2014/15. Dopo aver ammirato la maglia casalinga, nera con sottili strisce verticali azzurre, ecco anche le divise da trasferta. La seconda maglia è bianca, con righe tono su tono che aumentano di spessore (e la croce, simbolo di Milano, in evidenza). La terza è totalmente azzurra, con bordini blu. Un rinnovamento del look che segue il rinnovamento in società. Ma i tifosi gradiranno?