Aus Open, Edberg, Lendl e Becker ancora contro

11:12 - Dopo aver dato spettacolo negli anni '80-'90, Lendl, Becker e Edberg tornano protagonisti agli Australian Open vestendo i panni degli allenatori di Murray, Djokovic e Federer. Tre stili diversi a confronto, che renderanno ancora più speciale il Master che darà il via alla stagione Atp 2014 dal 13 gennaio. Ma vediamo nel dettaglio le super accoppiate. Il tandem Lendl-Becker ha già dato i suoi frutti, portando il britannico a vincere il suo primo Slam e non solo. L'arrivo di Becker nel box di Djokovic ha reso il team del serbo ancora più ricco e completo. Il tedesco aiuterà Nole soprattutto sul servizio, ma anche a livello mentale (ammesso che ne abbia davvero bisogno). Discorso diverso invece per l'accoppiata Edberg-Federer. Lo svizzero ha avverato uno dei suoi sogni, garantendosi i suggerimenti dell'ex re del serve &volley e intende sfruttare al massimo questa occasione, cercando di sganciare il suo gioco dalla linea di fondo per tornare ad essere competitivo con i primi tre del ranking. Doppie sfide agli Aus Open: in campo e in tribuna.