Atletico, il figlio di Simeone imita CR7

12:38 - La personalità di certo non gli manca, come al padre. Lui è Giuliano, il talentuoso figlio di Diego Simeone, e sul web sta spopolando un video in cui, nel corso di una seduta di allenamento sul campo dell'Atletico Madrid, palleggia e calcia in porta con la maestria di un consumato campione e, addirittura, fa l'imitazione - comprensiva di tic e movenze - di Cristiano Ronaldo, tirando una punizione alla maniera del portoghese.

In mezzo a tanti campioni Giuliano, 11 anni, si mette in disparte con un pallone, prova qualche numero e poi calcia in porta sotto gli occhi attenti del papà Diego e del "Mono" Burgos, prodighi di consigli. Il ragazzino, però, pare non averne bisogno, dato che per tirare le punizioni si ispira già al più forte di tutti. Cerca la valvola, conta i passi, poi si sposta lateralmente, esattamente come fa CR7. L'imitazione è perfetta, impreziosita da quella di Rafa Nadal, nel momento in cui si aggiusta i pantaloncini e da un'esultanza in perfetto stile Raul. Simeone e Burgos se la ridono