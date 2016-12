Atletica, Mekhissi taglia traguardo senza maglia: tolto l'oro

10:39 - Il francese Mahie'dine Mekhissi, vincitore in pista nei 3000 siepi agli Europei di Atletica a Zurigo, è stato squalificato a vantaggio del connazionale Yoann Kowal per non aver tagliato la linea del traguardo con la sua maglietta addosso. La decisione degli organizzatori ha fatto seguito alla protesta inoltrata dalla nazionale spagnola piazzatasi inizialmente al quarto posto con Angel Mullera.