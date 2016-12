11 maggio 2014 Atalanta-Milan, lancio di banane contro Costant Dopo un diverbio tra Mexes e Raimondi, dagli spalti piovono banane verso Constant. Ma anche ululati razzisti e cori 'pro' Speziale. Tweet google 0 Invia ad un amico

15:59 - Dopo l'episodio del Madrigal con Dani Alves, è accaduto anche in Serie A. Durante Atalanta-Milan, 'lunch match' della penultima giornata, dagli spalti sono piovute banane indirizzate a Kevin Constant. Al minuto 70 un diverbio tra Mexes e Raimondi ha acceso gli animi e dagli spalti, oltre ai fischi, qualche sostenitore orobico ha pensato bene di lanciare sul terreno di gioco delle banane verso il terzino franco-guineano. Applauso ironico di Mexes, De Jong ha raccolto una banana e l'ha mostrata all'arbitro, mentre Constant si è lamentato vivacemente con Rizzoli, che ha provato a tranquillizzarlo. E non è tutto: a fare da contorno ad uno scenario già di per sè pesante ci si sono messi anche ululati razzisti e cori in favore di Antonio Speziale. Il calcio italiano, continua a far discutere in negativo.

Dopo la partita hanno parlato i due allenatori, allibito Clarence Seedorf, che ha però voluto fare i complimenti ai suoi: "Non credo che ci sia molto da dire. Un episodio negativo, complimenti ai ragazzi che hanno continuato a giocare con professionalità. Speriamo che siano individuati i responsabili e sia allontanati dal calcio per sempre". "Quello che ha tirato la banana in campo si meriterebbe il lancio di una noce di cocco; ha rovinato una grande pomeriggio" ha detto invece il tecnico nerazzurro Stefano Colantuono.