Aspettando Brasile 2014: ecco come avete commentato la vittoria azzurra su Tgcom24

19:16 - In attesa dei ormai imminenti mondiali brasiliani, l'Italia è stata impegnata in un'amichevole contro il Fluminense in cui ha trionfato per 3-5 con la tripletta di Ciro Immobile e la doppietta di Lorenzo Insigne. Abbiamo commentato insieme a voi la partita in diretta su profilo Twitter di Tgcom24 con l'hashtag #mundialao e tra i tantissimi cinguettii dei nostri follower, ne abbiamo selezionati alcuni.