Argentina, Pasculli: "Quella notte con Maradona prima della finale..."

12:41 - Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Pedro Pablo Pasculli.

Stanotte ha vinto l’Argentina 2-1 contro la Bosnia. Come ti è sembrata questa Argentina?

Sono contento che ha vinto l’Argentina. E’ stata una partita molto difficile contro un’ottima squadra, anche se non ha fatto una grandissima partita. Però la prima partita era importante vincerla. Messi ha fatto vedere quanto vale in Nazionale e quanto può incidere su questo Mondiale.



L’Argentina può essere candidata alla vittoria del Mondiale?

Penso di sì. L’Argentina è una delle candidate a vincere il Mondiale per i giocatori e per il potenziale che ha.



Anche il Brasile ha vinto la gara inaugurale, ma non ha fatto una bellissima impressione…

No, non ha fatto una bellissima impressione. Ha avuto dei problemi ma la prima partita è difficilissima. Però penso che pian piano verranno fuori i fuoriclasse e i grandi campioni, Neymar su tutti, che trascineranno la loro Nazionale. Restano i favoriti anche perché giocano in casa. Non è un fattore di poco conto.



L’Italia di Prandelli ha esordito molto bene. Qual è il tuo giudizio sugli Azzurri?

Sinceramente mi ha sorpreso molto, ho visto un’Italia che ha fatto molto possesso palla e mi è piaciuta molto. Ho visto un Prandelli che ha dato agli Azzurri una mentalità europea. L’Italia inizia a fare passaggi e a tener palla e un’Italia così potrebbe arrivare molto lontano.



Grande delusione per la Spagna battuta dall’Olanda. Te l’aspettavi un tracollo così dei Campioni del Mondo?

No, sinceramente non me l’aspettavo. Mi aspettavo una grande partita aperta a tutte e due le squadre, perché l’Olanda è una squadra di grandissima qualità e bisogna tenerla in considerazione. Si sono affrontate due squadre che nel Mondiale possono andare lontano. Pedro, tu hai vinto il Mondiale nel 1986 in Messico. Ma come si fa a vincere un Mondiale? Con tanta voglia, con tanto sacrificio e molta umiltà, e soprattutto avendo Maradona in squadra.



La notte prima della finale con la Germania tu hai condiviso la camera con Maradona. Me la racconti quell'attesa?

Era un’attesa che non finiva mai, è difficilissimo dormire sapendo che il giorno dopo devi giocare la finale della Coppa del Mondo. Io non dormii per tutta la notte, ma per Diego quella emozione era una cosa normale. Diego era teso, ma tranquillo. Si sentiva la tensione in tutto il gruppo, ma avere una persona come Maradona vicino, che dava consigli per la squadra e a noi personalmente, è stato fondamentale. Lui è stato molto più tranquillo di tutti noi. Mi parlò tutta la notte, mi raccontava aneddoti, questo mi consentì di stemperare la tensione e la paura. Avere Maradona come compagno di squadra rappresentava per tutti noi la garanzia che alla fine quella Coppa l’avremmo vinta.