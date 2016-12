Antonio Conte è il nuovo c.t. dell'Italia

12:30 - Antonio Conte è il nuovo allenatore della Nazionale italiana. Lo ha annunciato il neo presidente della Figc, Carlo Tavecchio. Conte, 45 anni, aveva lasciato la panchina della Juventus il 15 luglio dopo tre stagioni. Succede a Cesare Prandelli, dimessosi dall'incarico il 24 giugno dopo la sconfitta contro l'Uruguay costata agli azzurri l'eliminazione dai mondiali brasiliani.

Conte verrà presentato a Roma martedì 19 agosto. "Il presidente della Figc Carlo Tavecchio e Antonio Conte si sono sentiti telefonicamente definendo direttamente gli ultimi aspetti della collaborazione che legherà alla Figc Conte fino al 31 luglio 2016. Il nuovo ct - spiegano in Federcalcio - ha condiviso con il presidente Tavecchio il progetto di rilancio della Nazionale, quello di formazione dei nuovi calciatori azzurri attraverso i centri di formazione federale, con un forte impegno del ct nell'ambito del settore tecnico anche come coordinatore delle squadre giovanili posizione già ricoperta da Arrigo Sacchi".



Contratto biennale con premi a bonus - Quanto al contratto "prevede un compenso allineato ai costi della precedente gestione (1,6 milioni) con un bonus legato alla qualificazione a Euro 2016, un bonus ulteriore legato al miglioramento del ranking Fifa di almeno cinque posizioni (se l'Italia entra tra le prime nove Nazionali) e un altro bonus in caso di partecipazione alla finale Euro 2016. Contestualmente la Figc ha definito un nuovo rapporto di partnership commerciale con alcuni dei nuovi sponsor con termini assai innovativi per la internazionalizzazione del marchio Figc e la valorizzazione della Nazionale e che prevedono anche l'utilizzo dell'immagine del nuovo ct come testimonial". In totale Conte dovrebbe prendere intorno ai 4,5 milioni di euro a stagione.



Conte: "Contentissimo" - Antonio Conte si è detto "contentissimo" per la nuova avventura che l'attende alla guida della Nazionale. Il neo ct, in barca con degli amici in Croazia, rientrerà in Italia nel week-end in tempo per la presentazione di martedì a Roma in cui spiegherà i motivi che l'hanno portato ad accettare l'incarico.