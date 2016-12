7 maggio 2014 Anche la Fiorentina ha il suo Genny

La trattativa con gli ultras Nuove immagini della notte di Roma, non mandate in onda dalla Rai, dimostrerebbero che una trattativa c'è stata anche con i tifosi viola

10:31 - Nuove immagini della maledetta notte di Roma aggiungono elementi (preoccupanti) su quanto accaduto nel pre-partita della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Da alcune foto circolate su Facebook e scattate all'interno dello stadio Olimpico, infatti, sembrerebbe che anche la curva della Fiorentina abbia i suoi "Genny 'a Carogna" e che anche con i tifosi viola sia stata "intavolata" una trattativa. Immagini che le telecamere della Rai si sono perse (o comunque non hanno mandato in onda) e che sui social hanno fatto insorgere i tifosi napoletani.

Nelle foto si vedono diversi tifosi gigliati appollaiati sui cancelli dell'Olimpico, più o meno come avevano fatto Gennaro De Tommaso e Massimiliano Mantice, che per questo motivo (per Genny con l'aggravante della maglietta a sostegno di Speziale) sono stati sottoposti a Daspo, rispettivamente di cinque e tre anni. Nelle immagini si vede chiaramente un tifoso viola in piedi, in equilibrio precario, appoggiato ai cancelli: questi scatti hanno fatto pensare a molti che ci sia stata una trattativa affinché la gara scorresse senza incidenti, oltre che con i supporter azzurri, anche con i tifosi viola.