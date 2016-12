Anche il Getafe ha la sua Star (Wars): ecco Yoda

17:42 - "No! Provare no! Fare, o non fare! Non c'è provare!". Il motto può essere valido in una guerra intergalattica stile Star Wars come nel calcio. O almeno questo è quello che si augurano i tifosi del Getafe, che ha appena ingaggiato Yoda. Sì, proprio Yoda: si tratta di un 25enne centrocampista francese, mancino, il cui nome completo è Abdoul Karim Yoda, proveniente dal club romeno dell'Astra Giurgiu.



La curiosità comunque non sta solo nel nome: il calciatore infatti, essendo un appassionato di Star Wars, è arrivato alla sua presentazione ufficiale a Madrid proprio con la maglietta di Yoda, il mitico maestro jedi della saga di Geroge Lucas. Inutile dire che poi i tifosi (e gli appassionati di Guerre Stellari) si sono scatenati su Twitter...