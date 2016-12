25 maggio 2014 Ancelotti può rendere il Real il club più titolato al mondo La decima Champions è il 16esimo trofeo internazionale per le Merengues, con Supercoppa e Mondiale per Club Carletto potrebbe agganciare il "suo" Milan Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:29 - Il club più titolato del mondo? Galliani può stare tranquillo, nonostante la vittoria della Champions da parte del Real Madrid, è ancora il Milan la squadra che vanta più trofei internazionali, ma presto i rossoneri potrebbero dover accontentarsi di condividere questo primato. La coppa dalle grandi orecchie alzata a Lisbona, la decima della storia Blanca, è infatti il 16esimo trofeo internazionale delle Merengues, che a questo punto hanno il Milan (18) nel mirino.

In estate ci sarà la finale di Supercoppa europea contro il Siviglia, a dicembre il Mondiale per Club. Due successi vorrebbero dire aggancio alla squadra di Berlusconi, che per altro l'anno prossimo in Europa neanche ci giocherà. Alla Casa Blanca un successo continentale mancava da ben 12 anni, dal 3-1 rifilato al Feyenoord nella finale di Supercoppa europea del 2002. Era il Real Madrid dei Galacticos, di Ronaldo e Zidane, che pochi mesi dopo conquistò anche il trono del mondo.



Da quel giorno solo tante aspettative e tante delusioni, finchè a Madrid non è arrivato Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, dopo aver reso il Milan la squadra più titolata del mondo conquistando 2 Champions, 2 Supercoppe europee e un Mondiale per Club, proverà a ripetere l'impresa anche con le Merengues, che in bacheca vantano già 10 Coppe Campioni, 3 Coppe Intercontinentali, 2 coppe Uefa e 1 Supercoppa europea.