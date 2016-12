Amichevoli, Italia-Olanda 2-0, decidono Immobile e De Rossi

00:09 - Comincia con un successo convincente l'era di Conte sulla panchina dell'Italia. A Bari gli azzurri superano 2-0 l'Olanda grazie alle reti di Immobile e De Rossi. L'attaccante del Borussia Dortmund, servito perfettamente da Bonucci, sblocca il match al 3' dopo aver dribblato il portiere; il bis è opera del centrocampista della Roma, che va a segno su calcio di rigore assegnato per un fallo di Martins Indi (espulso nell'occasione) su Zaza.

LA PARTITA

Si è presentato a modo suo. Con una squadra affamata e aggressiva, determinata e feroce. Si è presentato in dieci minuti, il tempo impiegato da Immobile e De Rossi per schiantare la nazionale giunta terza all'ultimo Mondiale. Dieci minuti. Ovvero, metaforicamente, il periodo impiegato da Antonio Conte per ribaltare e rianimare un gruppo uscito a pezzi dalla spedizione brasiliana. E poco importa che sia stata solo un'amichevole. Anzi, è anche questo uno degli elementi di rottura rispetto al passato, visto che nelle ultime 15 amichevoli avevamo vinto solo contro San Marino (7 pari e 7 k.o.).



Conte, come previsto, comincia col suo modulo juventino per andare sul sicuro. Per modificare qualcosa, eventualmente, ci sarà tempo da qui ai prossimi due anni. La difesa (Ranocchia e Astori al fianco di Bonucci) rimane alta, in modo da avere una squadra corta, pronta a recuperare palla il prima possibile. Nessun azzardo sulle fasce, dove non ci sono Candreva ed El Shaarawy (non al meglio) ma due esterni (Darmian e De Sciglio) in grado di fornire una maggiore copertura. Giaccherini e Marchisio, a centrocampo, sanno già come comportarsi mentre la grande sorpresa arriva soprattutto dall'attacco, composto da Immobile e Zaza. La coppia sembra giochi insieme da una vita. Soprattutto, sembra conosca da sempre le idee del nuovo c.t. azzurro. Dopo 3 minuti è già 1-0, spianato da un assist di Bonucci per Immobile: l'ex granata elude il fuorigico, salta Cillessen e appoggia in rete di sinistro.



Solo due mesi fa, col vantaggio in tasca e a maggior ragione contro un'avversaria come l'Olanda, l'Italia si sarebbe rintanata pericolosamente. A Bari, invece, gli azzurri ripartono ancora più decisi. Come Zaza, assolutamente promosso all'esordio in Nazionale. Il 2-0 è infatti merito suo, che si guadagna un rigore dopo aver bruciato il disastroso Martins Indi, espulso per fallo su chiara occasione da gol. De Rossi, implacabile dal dischetto, chiude di fatto la partita. L'Olanda, sotto di due reti e con l'uomo in meno, abbassa infatti il ritmo per evitare un passivo imbarazzante mentre la girandola di cambi, nella ripresa, crea un po' di confusione e non regala grosse emozioni.



A Oslo, contro la Norvegia, vedremo se sarà un'Italia umile e orgogliosa, come chiesto da Antonio Conte al momento del suo insediamento. Il c.t. la vuole anche cattiva: stasera è stata cattivissima.

LE PAGELLE



Immobile 7,5 - Inaugura l'era Conte con un gol che è molto più complicato di quanto sembri. Bravo a scattare sul filo del fuorigioco, è ancora più abile a saltare il portiere in un fazzoletto.



Zaza 7 - Pericoloso, vivo, lucido. Osa tanto e osa spesso, e per un esordiente non è certo qualcosa di scontato. Si divora un gol nel primo tempo, ma per stavolta basta così.



Bonucci 7 - Solido dietro, dove si intende discretamente con Ranocchia e Astori. Particolarmente ispirato in fase d'impostazione: da due suoi lanci nascono il gol di Immobile e il rigore guadagnato da Zaza.



Blind 5 - Distratto nel primo tempo, quando sbaglia parecchi appoggi semplici e fatica a contenere Darmian. Leggermente meglio nella ripresa, ma per imporsi al Manchester United servirà ben altro.



Martins Indi 4 - Fulminato da Zaza in occasione del calcio di rigore, pensa bene di farsi cacciare con un fallo inutile, visto che si trattava di un'amichevole.

IL TABELLINO



ITALIA-OLANDA 2-0

Italia (3-5-2): Sirigu 6; Ranocchia 6, Bonucci 7, Astori 6; Darmian 6,5 (28' st Candreva 6), Giaccherini 6, De Rossi 6,5 (22' st Parolo 6), Marchisio 6 (19' st Verratti 6), De Sciglio 6 (22' st Pasqual 6); Immobile 7,5 (32' st Giovinco sv), Zaza 7 (28' st Destro 6).

A disp.: Buffon, Padelli, Perin, Ogbonna, Florenzi, Maggio, Poli, El Shaarawy, Quagliarella. All.: Conte 7

Olanda (4-3-3): Cillessen 6; Janmaat 6 (28' st Van der Wiel 6), De Vrij 5, Martins Indi 4, Blind 5; Wijnaldum 5,5 (41' st Fer sv), De Jong 5,5 (18' st Pieters 5,5), Sneijder 5,5; Kuyt 5, Van Persie 5,5 (35' st Narsingh sv), Lens sv (12' Veltman 6).

A disp.: Zoet, Verhaegh, Van Dijk, Van der Wiel, Krul, Klaassen, Depay, Afellay. All.: Hiddink 5,5

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 3' Immobile (I), 10' rig. De Rossi (I)

Ammoniti: Verratti (I)

Espulsi: Martins Indi (O) per fallo su chiara occasione da gol