Alysia Montano, 800 metri con il pancione

16:53 - Incredibile performance in pista di Alysia Montano nei campionati di atletica di Sacramento, in California. L'atleta, alla trentaquattresima settimana di gravidanza, ha corso gli 800 metri in due minuti e 32,12 secondi, 35" in più rispetto al suo record personale. "Durante la gestazione mi sono sempre sentita bene, l'esercizio fisico è ottimale sia per la futura mamma che per il bambino", ha spiegato la campionessa americana. All'arrivo, gli spettatori le hanno dedicato una standing ovation.