Alpe di Siusi Running, corsa tra saliscendi e panorami mozzafiato

15:10 - Correre ad alta quota ammirando panorami mozzafiato. Anche quest'anno sara possibile. L'appuntamento per tutti gli appassionati della corsa in altitudine è, infatti, per il 6 luglio prossimo quando prenderà il via la seconda edizione dell'Alpe di Siusi Running. La manifestazione, che si svolgerà nell'altopiano tra le Dolomiti, prevede una gara di corsa che si disputerà sulla distanza classica della mezza maratona.

21,0975 chilometri da percorrere tra saliscendi montani, pascoli e prati fioriti inseriti nel Running Park Alpe di Siusi. Punto di partenza e di arrivo sarà Compaccio. Alla corsa parteciperanno anche alcuni maratoneti kenioti di fama internazionale che si allenano proprio sull'altopiano, in vista delle maratone autunnali, e che, per l'occasione, potranno dare suggerimenti utili ai corridori. Nella seconda edizione della manifestazione, c'è spazio anche per la beneficenza con una staffetta tra 21 concorrenti che dovranno correre un chilometro a testa. I fondi raccolti saranno devoluti al progetto dell’organizzazione “Medici dell’Alto Adige per il Mondo” che opera in Kenia. Anche alcuni volti noti parteciperanno alla raccolta benefica.



Tra loro, lo sciatore Peter Fill, il giocatore di golf Aron Zemmer e il campione di slittino Patrick Pigneter. Per la corsa, è previsto un numero limitato di concorrenti, 500 in tutto, e ci saranno due categorie: quella maschile e quella femminile. Non mancheranno i vincitori della passata edizione che si cimenteranno nuovamente in questa mezza maratona, tra le più belle ed alte d'Europa. Correndo tra la natura, l'evento non poteva che essere ecosostenibile. La manifestazione è certificata “going GreenEvent” dalla Provincia Autonoma di Bolzano, segue cioè criteri ecosostenibili nell’organizzazione e nella programmazione, nel pieno rispetto e tutela dell’ambiente





