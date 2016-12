Allegri senza panchina, ma c'è Gloria...

15:03 - Massimiliano Allegri è lontano dai campi di gioco dalla notte di Sassuolo-Milan 4-3, una sconfitta che fa ancora piangere Silvio Berlusconi (parola del Presidente), e da quel giorno "Acciuga" non proferisce più parola: nessuna dichiarazione, nonostante le ripetute "frecciatine" di Seedorf nei suoi confronti ("Ho trovato una squadra in ritardo di condizione", "Le responsabilità non sono mie" ecc.). Nessuna dichiarazione, ma nessuna nostalgia, perchè nella vita di Max c'è Gloria Patrizi, sexy modella glamour di 28 anni (84-63-90 le sue misure, spalmate su 174 cm di altezza).

Ma chi è la Patrizi? Gloria nel 2007 conquista la fascia Miss Milano Eleganza e poco dopo sbarca in tv come valletta de 'Lo show più buono che ci sia' su All Music e inizia una relazione con un tronista di 'Uomini e donne' (Nicola Paolinelli). Nel 2009, (s)veste i panni di cowgirl per un servizio tremendamente piccante di Playboy Italia, ma la carriera stenta a decollare. Nel 2011 l’incontro con Allegri: "Sono le situazioni impossibili a rendere le cose straordinarie", scrive lei su Twitter. All’inizio i due tengono nascosta la love story, ma poi escono allo scoperto e Gloria diventa una delle wags più sexy della Serie A.



Ma la Patrizi non è solo curve mozzafiato e su Twitter, spesso e volentieri, lancia bordate verbali al vetriolo: bersagli preferiti Nicole Minetti e Fantantonio Cassano, colpevole di aver cambiato casacca. "Povera #Minetti: fa benissimo a mantenere la sua posizione! Quella qui sotto le viene davvero bene #mignottaggine" si legge a commento di una foto che ritrae l'ex consigliera regionale del PDL in spiaggia, e ancora "Avere 25 anni e dimostrarne 45. Avere la classe di uno scaricatore di porto" un altro "gentile" commento dedicato alla Minetti.

Insomma, Gloria è tipa tosta e non le manda certo a dire. L’ultima stoccata, in ordine di tempo, ha il sapore della vendetta, servita fredda: dopo la sconfitta del Milan contro il Parma la Patrizi pubblica lo scatto di una torta con scritto "Pomeriggio speciale molto dolce"...