All'Olimpico striscioni per Daniele De Santis e cori contro Napoli

19:49 - "Forza Daniele!" in Curva Sud, "Daje Danié!" in Curva Nord. Queste le scritte mostrate allo stadio Olimpico dai sostenitori della Roma e rivolte all'ultrà Daniele De Santis, coinvolto nei fatti avvenuti prima della finale di Coppa Italia. Nel primo tempo della gara contro la Juve, i tifosi giallorossi sono rimasti in silenzio e hanno intonato cori solo per offendere i napoletani e le forze dell'ordine