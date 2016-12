23 settembre 2014 Alicante a caccia di soci con una pubblicità hot, è polemica Il club ha utilizzato la foto di una procace ragazza che indossa la maglia della squadra: "Diventa socia dell'Alicante e diventerai così bella". Immediate le critiche all'annuncio Tweet google 0 Invia ad un amico

11:51 - Polemiche e dure critiche sono piovute attraverso i social network addosso all'Fc Alicante, club della Tercera Division spagnola, per una pubblicità apparsa negli ultimi giorni. La società è a caccia di nuovi soci e ha deciso di puntare su un particolare spot per attirare l'attenzione del pubblico: una bella bionda, molto provocante, con una profonda scollatura, accompagnata dalla scritta “fatti socia e diventerai così bella”. Il messaggio pubblicitario non ha però riscosso i consensi sperati, anzi ha sollevato grande indignazione sul web. In molti infatti hanno giudicato la campagna “sessista” e discriminatorio nei confronti delle donne.