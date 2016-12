Agostinell: "Balo? Le parole di Buffon fanno riflettere"

13:42 - "Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Andrea Agostinelli.

La sfida Francia-Germania apre i quarti di finale. Sarà una partita molto interessante?

Sì, sarà una bella sfida tra due Nazionali importanti. Come si sta verificando in tutto questo Mondiale, anche in questa partita non è possibile fare un pronostico abbastanza sicuro.



Stasera ci sarà Brasile-Colombia con i padroni di casa che finora non hanno brillato. Che partita ti aspetti?

Sarà una partita divertente e all’insegna dello spettacolo. La Colombia è stata la grande sorpresa di questo Mondiale e il Brasile è una squadra che in qualche modo ha sempre le basi per andare avanti. Però, credo che i padroni di casa siano ancora i favoriti, nonostante la Colombia possa contare su Rodriguez, un grande gioiello in campo. È davvero un giocatore straordinario e potrebbe diventare un numero uno. Bisogna ammettere che al momento ci sono poche squadre al di sotto delle grandi potenze calcistiche. Se la Colombia dovesse riuscire a battere il Brasile, potrebbe addirittura vincere il Mondiale.



Domani Olanda-Costa Rica. Come potrebbe finire?

Il pronostico credo sia in bilico. Il Costa Rica ha dimostrato una grandissima organizzazione di gioco e faccio i complimenti all’allenatore. Se la squadra dovesse perdere concentrazione per la grande soddisfazione del risultato raggiunto, non avrebbe possibilità contro l’Olanda. Se manterrà la fame di vittoria, che l’ha contraddistinta nel girone eliminatorio, potrebbe vincere la partita.



In Argentina-Belgio pensi che Messi possa fare la grande differenza?

Sicuramente fa la differenza un giocatore come Messi in campo, ma dall’altra parte si trova un campione come Mertens. Il Belgio è una squadra pericolosissima che gioca un gran calcio. Ci sono numerosi talenti, che hanno consentito all’allenatore di lasciare a casa un ottimo elemento come Nainggolan. In questa sfida, dal punto di vista dell’organizzazione, credo che il Belgio sia superiore e sia il favorito.



La nostra Nazionale ha deluso in questo Mondiale. Come bisognerà ripartire?

Purtroppo in Italia ci siamo troppo sopravvalutati. Infatti, i giocatori che vengono dall’estero, nel nostro calcio sono diventati dei protagonisti. Bisogna rifondare la Nazionale ma è fondamentale creare un’idea di squadra più profonda. Basta considerare che il 70% dei giocatori in Italia sono stranieri ed è difficile scegliere i componenti della Nazionale nella restante percentuale così bassa.



Insomma, non è tutta colpa di Mario Balotelli?

No, non è assolutamente colpa di Mario Balotelli, anche se bisogna ammettere che le parole dette da Buffon e De Rossi devono far riflettere.



Chi sceglieresti come futuro ct della Nazionale italiana?

Non ho un nome in particolare da fare. Penso che chiunque sia il futuro ct, dovrà avere tempo a sufficienza per plasmare ancora di più la squadra.



Tu saresti disposto ad allenare l’Italia senza stipendio come ha annunciato Cabrini?

Certo che sarei disponibile a dare il mio contributo in Nazionale. Poi se l’Italia dovesse vincere, proporrei di rivedere l’accordo sul compenso.