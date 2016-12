31 marzo 2014 Acquisti, ingaggi e fatturato: Benitez vs Conte, chi ha ragione? Benitez: "La Juve ha la rosa più forte perchè ha un fatturato maggiore", Conte replica: "Il Napoli in estate ha speso 100 milioni" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:08 - IO STO CON BENITEZ - "Serve tempo, la Juve ha 300 milioni di euro di fatturato e ha una grande rosa. Oggi non c'era Tevez, ma c'era Osvaldo e poi Vucinic in panchina, calciatori di grande qualità. Quando manca un titolare, nella Juventus c'è sempre un calciatore di pari livello" ha detto l'allenatore azzurro dopo la gara del San Paolo.

Lo spagnolo attribuisce dunque i successi della Juve alle potenzialità finanziarie dei bianconeri, che effettivamente (anche per merito di un'oculata gestione societaria e della costruzione dello stadio di proprietà) hanno chiuso la scorsa stagione con ricavi per 275 milioni di euro contro i 120 del Napoli. Una differenza di oltre 150 milioni, che permette di comprare top player senza venderne e di pagare ai giocatori salari che sotto il Vesuvio sono impensabili: il monte ingaggi della Juve è il più alto in Italia con 115 milioni, mentre quello del Napoli è pari a 74 milioni (quinto posto dietro Milan, Inter e Roma).

Alla luce di queste differenza economiche, anche visti gli esempi che arrivano dagli altri campionati (Man City, Chelsea, Psg), è normale che la Juve sia avanti in classifica: "Datemi 150 milioni di euro e vinco anche io gli scudetti..." ha detto De Laurentiis nel post-partita.

IO STO CON CONTE - "Benitez ha parlato di fatturato, ma quel dato conta fino a un certo punto. Bisogna capire quanto una società investe sul mercato partendo da quel fatturato. Il Napoli ha speso 100 milioni sul mercato, noi 23. Cento milioni la Juve li ha investiti in tre anni, loro solo quest'anno e sono a -17, fuori dalla Champions e fuori dall'Europa League. Ci vuole onestà intellettuale e non parlare tanto per fare", è stata la replica piccata di Conte dopo la sconfitta di Napoli.

Il tecnico juventino sottolinea come gli acquisti dei bianconeri (Tevez, Llorente, Ogbonna e Osvaldo) siano stati finanziati unicamente dalle cessioni (Matri, Giaccherini, Marrone), mentre il Napoli, che comunque l'anno scorso aveva chiuso al secondo posto a 9 punti dalla Juve, pur avendo comprato e speso tantissimo si trova ora a meno 17 e con la sola "ciambella di salvataggio" della Coppa Italia.

Effettivamente alla luce dei soldi spesi in estate (e anche a gennaio), forse era lecito aspettarsi qualcosa di più da questo Napoli, anche al netto della cessione del Matador Cavani: gli acquisti dei vari Higuain, Callejon, Mertens, Reina, Jorginho ecc. hanno notevolmente alzato la qualità della rosa degli azzurri, che non sembra inferiore a quella bianconera al punto di avere ben 17 punti di ritardo.