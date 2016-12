Acqua gelata contro la Sla: Fletcher nomina Ronaldo

14:49 - Dagli Stati Uniti all'Europa il passo è breve, soprattutto se si tratta di solidarietà. L'Ice Bucket Challenge è una iniziativa lanciata dalla ALS Association, la principale associazione non-profit contro la SLA - Sclerosi laterale amiotrofica, conosciuta anche come "Morbo di Lou Gherig" - al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di questa rara malattia neurodegenerativa. E' cominciato tutto negli USA da un'idea di Pete Frates, ex giocatore di baseball del Boston College cui è stata diagnosticata la SLA un paio di anni fa. La "moda" si è diffusa anche in Europa: anche i calciatori della Roma hanno sperimentato l'acqua gelata in testa. L'ultimo protagonista è Darren Fletcher, centrocampista del Manchester United, che ha "nominato" il prossimo partecipante: Cristiano Ronaldo.