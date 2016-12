9 febbraio 2014 A Verona i tifosi lanciano in campo una padella Un tocco di mano in area di Lichtsteiner sul punteggio di 1-2 fa infuriare i sostenitori gialloblù al Bentegodi Tweet google 0 Invia ad un amico

19:01 - Curioso episodio al Bentegodi, dove era di scena la capolista Juventus. Dopo le molte polemiche del primo tempo per la doppietta di Tevez (entrambi i gol in leggero fuorigioco), a fine gara, sul punteggio di 1-2, il pubblico è gialloblu si è infuriato per un evidente fallo di mano in area di Lichtsteiner non sanzionato dall'arbitro e dalle tribune è volata in campo addirittura una padella...