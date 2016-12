A Milano una Premier League all'italiana

09:26 - La Premier League all’italiana, e tutto in un solo giorno. E’ l’ideale sintesi della seconda edizione del Torneo ‘Italian Connection’ by Paddy Power di calcio a 7 riservato agli "Italian Branches" dei club di Premier League (e non solo) che si terrà presso il Centro Sportivo Masseroni Marchese, in Via Madruzzo 3.



La manifestazione, giunta alla seconda edizione, rappresenta un appuntamento fisso per l'Italia che ormai conta un gruppo sempre più numeroso di Italian Branches, ovvero le ‘filiali’ dei tifosi italiani dei club britannici. Molti di questi hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte degli stessi club inglesi, dopo un iter lungo e complesso, focalizzato soprattutto sull'aspetto disciplinare, comportamentale e morale dei propri affiliati. Partecipano al ‘Torneo Italian Connection’ le rappresentative di 16 club inglesi (13 di Premier League, 2 di Championship, 1 di Scottish Premiership): Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Southampton, Stoke City, Sunderland, Tottenham, West Ham, Ipswich Town, Leeds United e Celtic Glasgow.



Il Torneo nasce da un’idea di Irma D'Alessandro, appassionata di calcio inglese e da anni inviata di Sport Mediaset sui principali eventi che coinvolgono le squadre di calcio britanniche, è sostenuto dal sito www.quellichelapremierleague.com, si avvale del Patrocinio della Regione Lombardia, del Consolato Generale Britannico di Milano, di UK Trade & Investment e della British Chamber of Commerce for Italy ed è organizzato dalla A.S. Masseroni Marchese - Milano. A rotolare sui 4 campi in erba sintetica di ultima generazione dell’impianto che ospiterà l’evento sarà “Brazuca”, il pallone adidas dei prossimi Mondiali di Calcio in Brasile.