"TIFIamo POSITIVO", il concorso che ti manda in Brasile

13:20 - E' stata presentata a Roma la prima edizione di “TIFIamo POSITIVO”, un concorso ideato dal “Comitato Italiano Sport contro droga” e riservato agli studenti di tutte le scuole italiane di età compresa fra i 16 e i 18 anni. Partner del progetto (insieme al CISCoD) sono il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il CONI, l'UNICRI, la Federazione Italiana Gioco Calcio e l'ICSS (International Centre for Sport Security, nell’ambito del programma Save the Dream, di cui Alessandro Del Piero è testimonial).

In Italia aumentano i comportamenti violenti da parte degli spettatori di eventi sportivi, con conseguenti problemi di sicurezza ed enormi costi per la loro prevenzione e repressione nel breve periodo da parte delle autorità. “Alla luce di questo – dice l'ideatrice e responsabile dell’iniziativa Raffaella Calabretta - si è pensato di realizzare un progetto per e con i giovani, allo scopo di favorire, facendo leva sulla loro creatività, una diversa 'cultura della sportività': lo sport vissuto in quanto gioco, divertimento, socializzazione".



“L’attività sportiva, con i suoi influssi positivi sulla personalità e sul comportamento, può essere un efficace antidoto, una sorta di vaccino contro la tentazione dell’uso di droghe e in genere contro il pericolo di ogni altro tipo di dipendenza fisica o psicologica - dice l’Ambasciatore Alberto Schepisi, Presidente del CISCoD - E’ questa la missione in cui è impegnata la nostra Associazione: una sfida contro, per liberarsi, attraverso la pratica ed i valori dello sport, dalle dipendenze di ogni tipo che mettono in pericolo la salute dei giovani e per scegliere, in positivo, la vita (“ADDICTED TO LIFE” è questo il nostro motto)”.

“Lo sport rappresenta un irrinunciabile strumento formativo, la chiave giusta per schiudere le porte ad una crescita sana e corretta, capace di contrastare in modo energico le problematiche che minacciano gli equilibri sociali, soprattutto grazie alla sinergica, irrinunciabile collaborazione con il mondo della scuola" scrive Giovanni Malagò, Presidente del CONI. ”Lo sport apre le coscienze, le rende libere di sognare, di pensare positivo. Si vince attraverso la voglia di fare squadra, di integrarsi con i compagni, con un gruppo. "lo tifo positivo" é un manifesto di questi valori e il coinvolgimento dei giovani rappresenta il miglior investimento in termini di risultati sotto il profilo civico e sportivo”.



La partecipazione al concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutto il territorio nazionale, è aperta fino al 2 maggio. I ragazzi hanno totale libertà dal punto di vista della creatività, per produrre elaborati sotto forma di video, fotografia, poster o file mp3. Una commissione esaminatrice composta da esperti valuterà i lavori pervenuti entro la fine di maggio 2014. I primi sei classificati saranno premiati con uno stage di un mese presso le strutture dell'ICSS, in Qatar, nell'ambito del progetto "Save the Dream" di cui è testimonial Del Piero. La premiazione dei primi 2 elaborati avverrà presso Casa Azzurri in Brasile nel contesto dei Mondiali di Calcio 2014.



Sono testimonial che hanno aderito all’iniziativa: Simone Perrotta, Gianni Rivera, Matteo Branciamore e Rosario Pellecchia. Il progetto è realizzato grazie al contributo dell’ICSS (International Centre for Sport Security, nell’ambito del programma Save the Dream, di cui Alessandro Del Piero è testimonial)