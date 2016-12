"Thank you mom", lo spot di Sochi che commuove il web

12:05 - Circa due anni fa si registrava il grande successo internazionale del video “Best Job” di P&G, realizzato in occasione dei Giochi di Londra per omaggiare le mamme dei campioni olimpionici e di rimando quelle di tutto il mondo, e oggi, alla vigilia della cerimonia di apertura di Sochi, quel successo è stato addirittura superato da "Thank you mom". Questa volta i piccoli campioni vengono ritratti fin dai primi mesi, partendo dai loro primi passi. La mamma è presente durante tutto il percorso di crescita, umana e sportiva, caduta dopo caduta, con il suo amore e il suo incoraggiamento.

P&G porta avanti questa campagna, che punta tutto sulle mamme, ormai da qualche anno e la formula risulta ancora vincente, anzi, sempre più vincente. Il video pre-Sochi ha commosso il web e fatto registrare oltre 15 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Guarda