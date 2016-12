“Schumacher si sta risvegliando”

12:26 - Michael Schumacher "sta facendo progressi", tanto che a tratti "ha momenti di consapevolezza e si risveglia": la prima di una lunga (e possibile) serie di buone notizie riguardanti le condizioni dell'ex pilota tedesco, è finalmente arrivata. L’annuncio è della portavoce Sabine Kehm che ha rassicurato i media dopo le ultime notizie di un presunto peggioramento dell’atleta: "Ci sono grandi segni di miglioramento, momenti in cui è cosciente".

Aumentano così le speranze di guarigione per il pilota ricoverato - e in coma - dal 29 dicembre in seguito a un grave incidente sugli sci.