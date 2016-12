"Aridatece i Marò, pigliateve Lotito"

22:26 - "Aridatece i Marò e piateve Lotito": è questa la scritta (in romanesco) esposta durante l'intervallo di Lazio-Sampdoria nel settore dei distinti dello stadio Olimpico. Continua quindi la protesta dei tifosi biancocelesti nei confronti del presidente del club, nel mirino da diversi mesi. Questa volta, sono stati "coinvolti" anche i nostri connazionali, ancora in India in attesa di un giusto processo. Accanto al sovracitato cartello, ne è stato esposto un altro, retto da una ragazza, con la scritta "Libera la Lazio". Questa sì, ormai, è davvero un'abitudine...