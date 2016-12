“Airport Love”: lo spot per Sochi contro l'omofobia

17:55 - Una splendida ragazza attraversa il terminal di un aeroporto: tutt'intorno a lei si scatena una spettacolare "guerra" tre gli atleti maschi per cercare di attirare l'attenzione della Venere mora, la quale però... Sta diventando virale il nuovo spot della XXL, azienda norvegese di materiale sportivo, pubblicato in occasione delle Olimpiadi di Sochi in polemica con le discusse leggi omofobe in vigore in Russia: "Non importa per quale squadra giochi, lo sport è per tutti", recita lo slogan della campagna.

Un'altra ironica e provocante presa di posizione contro le limitazioni alla cosiddetta "propaganda omosessuale" dopo quella proveniente dal Canada, "Uno slittino per due"