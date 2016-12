Wanda e Maxi si separano dopo 6 anni

10:56 - "Hasta acá llego mi amor". Con questo tweet Wanda Nara annuncia la fine della relazione con Maxi Lopez. La showgirl argentina, in onda lo scorso anno come ospite fissa a Cielo Tv, lascia l'attaccante del Catania dopo 6 anni di matrimonio e tre figli. L'indiscrezione era rimbalzata dall'Argentina durante un programma di gossip. La conferma è arrivata qualche ora dopo dalla diretta interessata che ha scritto: "E qui finisce il mio amore". Maxi Lopez resterà a Catania per continuare la sua avventura con gli etnei mentre Wanda Nara tornerà a Buenos Aires.