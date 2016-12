12:59 - In macchina con un centauro. Opel ha scelto la potenza comunicativa di Valentino Rossi per la pubblicità della nuova Adam. Il campione di Tavullia, dopo aver conquistato il pubblico italiano sui social network, diverte anche come attore. Basta guardare le immagini del backstage per vedere come "The Doctor" sa conquistare la Pole position anche nel mondo della pubblicità.