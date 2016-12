Valentino Rossi fa impazzire i giapponesi

11:06 - Il 46 è un vero idolo dalle parti di Tokyo e dintorni. Infatti, nei giorni precedenti al GP di Motegi, Valentino ha fatto un mini-tour per incontrare tutti i fans, i ragazzi della Yamaha Giappone e il vecchio amico Masao Furusawa, ex-responsabile di Yamaha Racing, oggi in pensione. Mentre Marquez e Pedrosa prendevano parte ad uno show in casa Honda, con tanto di robot Asimo a dargli il bevenuto. Il gioiello della tecnologia Honda, che si mormora abbia contribuito al trasferimento tecnologico per l'elettronica della RC213V. Successivamente, i piloti spagnoli hanno presenziato ad un incontro istituzionale con gli ambasciatori e i responsabili della Dorna.