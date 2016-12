Udinese, "Michael Nino Imbianchino" debutta con la Roma

16:21 - Nell'epoca degli sponsor milionari, fondamentali per tenere in vita le società professionistiche, l'Udinese ha scelto di andare controcorrente. Per tre partite del girone d'andata, infatti, anziché "Dacia" (main sponsor del club), sulla maglia dei friulani comparirà il marchio di tre piccoli imprenditori o professionisti, che hanno vinto il "Dacia Sponsor Day", nome del concorso in questione. Si comincia domenica, contro la Roma, quando sulla casacca bianconera ci sarà scritto "Michael Nino Imbianchino". Si tratta di un giovane di 26 anni che, ormai da 6, con il suo furgone percorre in lungo in largo le strade della Val D'Ossola e della valli vicine per lavori di imbiancature, verniciature e lavori in cartongesso.