Tyson si confessa: droga, alcol e il sesso in carcere

17:10 - I titoli mondiali, il sesso dietro le sbarre con le donne che facevano la fila per andare a trovarlo, i ricorrenti raptus omicidi, le folli notti a base di alcol e droga, un patrimonio di 300 milioni di dollari dilapidato. Sono questi gli ingredienti di "Undisputed Truth", l' ultima autobiografia di Mike Tyson, in uscita la prossima settimana negli Stati Uniti, ma di cui il Daily Mail ha anticipato alcuni stralci. Oggi Tyson si descrive come un uomo alle prese con il colossale sforzo quotidiano di vivere una vita normale, anche se non nega di avere nostalgia dei tempi andati.

Un libro-confessione dove, alle soglie dei 60 anni, Tyson racconta senza peli sulla lingua l'infanzia turbolenta, la salvezza prima trovata sul ring poi persa in seguito alla morte di Cus D'Amico, il suo allenatore e mentore. Quindi la caduta negli abissi del vizio, la violenza, la condanna per lo stupro di Desiree Washington e gli anni in carcere. Una detenzione così promiscua da fargli desiderare, una volta fuori, di "staccare la testa a qualcuno", magari al suo odiatissimo ex promoter Don King, proprio per poter ritornare in cella.



In perfetta sintonia col personaggio, la sua storia è piena di aneddoti curiosi, alcuni davvero incredibili: a cominciare dai racconti delle sue performance sessuali avuti in cella con diverse visitatrici, oltre alla relazione a pagamento avuta con un'addetta dell'antidroga in cambio di 10.000 dollari. E poi le nottate trascorse nei più licenziosi stripclub del mondo, dove sperperava decine di migliaia di dollari accompagnato da spogliarelliste, alcol e cocaina.



Nel mondo dello sport, in pochi altri casi come in quello di Mike Tyson la vicenda privata e quella sportiva si sono inestricabilmente intrecciate e fuse, l'uomo ha irrimediabilmente condizionato l'atleta. Il ring lo aveva tirato fuori dal ghetto di Brooklin, ma non dall'inferno che si portava dentro, un inferno descritto con dovizia di particolari nell'autobiografia in uscita.