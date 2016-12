Tgcom24 >

Tutti i palloni dei Mondiali dal 1970<br>In Brasile toccherà a "Brazuca" 3 dicembre 2013 Tutti i palloni dei Mondiali dal 1970

In Brasile a Rio è stato presentato "Brazuca". Il pallone è stato testato per due anni e mezzo da 600 giocatori

10:36 - Svelato il pallone per i prossimi Mondiali brasiliani, si chiama Brazuca. Presentato a Rio, è stato testato per due anni e mezzo da 600 giocatori. Un altro pallone firmato Adidas, che ben quarant'anni, per dodici edizioni consecutive, fornisce i palloni per i Mondiali di calcio. I Telstar degli anni '70, il Tango che vide il trionfo dell'Italia a Spagna '82, l'Atzeca di Messico '86 e l'Etrusco per Italia '90. Da Francia '98 in poi i palloni hanno abbandonato i classici colori bianco e nero diventando colorati. Guardali tutti